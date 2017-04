Zürich - Die Credit-Suisse-Führung geht aus der Generalversammlung zwar als Gewinnerin hervor, hat aber eine dicke Ohrfeige gekriegt. Den Vergütungsbericht brachte Verwaltungsratspräsident Urs Rohner nur mit einer rekordtiefen Zustimmung von 58% der Stimmen durch. Die Wiederwahl hingegen schaffte er locker.

"Wir wollen keinen Vergütungsbericht, der nur knapp mit 58% angenommen wird." Das sind die enttäuschten Worte des Siegers Urs Rohner. Schon letztes Jahr war er für seine Lohnpolitik stark unter Beschuss geraten, hatte aber immerhin 80% der Aktionäre an Bord geholt. Am Freitag stimmten satte 40% der Aktionäre gegen die Vergütungen - eine deutliche Ohrfeige.

Das Gegnerlager der grossen Stimmrechtsberater ISS, Glass Lewis und Ethos, das rund ein Drittel der Aktien kontrolliert, hatte offenbar weitere grosse Alliierte, als es darum ging die Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht abzulehnen.

Rohner mit 91% der Stimmen wiedergewählt

Lobende Stimmen fehlten an der fünfstündigen Aktionärsversammlung am Freitag in Zürich gänzlich. Dennoch wurde Rohner mit 91% deutlich wiedergewählt. Mit Ja-Anteilen über 95% wurden die anderen Verwaltungsräte gewählt oder wiedergewählt. Nur Richard Thronburgh fiel mit 94% ab. Am Ende waren es die Grossinvestoren-Vertreter, die ihre Interessen und jene der CS-Führung durchbrachten.

Alle gucken zur Decke

Die Versammlung vor ...

