Köln (ots) - Unter dem Motto "Ton. Satz. Laut" rollt das Kölner Festival "Acht Brücken" bis zum 7. Mai in 40 Veranstaltungen die ganze Brandbreite Neuer Musik aus. Der Westdeutsche Rundfunk ist in der künstlerischen Leitung des Festivals vertreten und beteiligt sich aktiv an der Programmgestaltung. Zugleich ist er der nationale und internationale Broadcaster und verbreitet ACHT BRÜCKEN durch das Kulturradio WDR 3 und sein Internetangebot an ein weltweites Publikum.



Der WDR Rundfunkchor und das WDR Sinfonieorchester eröffnen das Festival am Samstagabend mit dem Oratorium "Halleluja" von Peter Eötvös in der Kölner Philharmonie. Das Libretto schrieb Péter Esterházy. Das groß besetzte Werk zitiert aus allen Epochen der Musikgeschichte und ist u.a. eine Groteske über den New Yorker Terroranschlag vom 11. September 2001. Die Sprecherrolle gestaltet der Schauspieler Matthias Brandt.



WDR 3 überträgt das Konzert live um 20 Uhr im Radio und als Video-Livestream auf wdr3.de.



Eröffnungsabend



Samstag, 29. April 2017, 20.04 Uhr, WDR 3 Konzert (live aus der Kölner Philharmonie)



LUCIANO BERIO



Chemins I (sur Sequenza II) (1964-65)



PETER EÖTVÖS



Halleluja - Oratorium balbulum (2015) vier Fragmente für Mezzosopran, Tenor, Erzähler, Chor und Orchester Text von Péter Esterházy, Übers.: György Buda



CHARLES IVES



Sinfonie Nr. 4 (um 1912-25)



Mit dem WDR Rundfunkchor Köln und dem WDR Sinfonieorchester Köln



Iris Vermillion, Mezzosopran



Topi Lehtipuu, Tenor Andreas Mildner, Harfe Matthias Brandt, Sprecher WDR Rundfunkchor Köln WDR Sinfonieorchester Köln Peter Eötvös, Dirigent Mariano Chiacchiarini, Dirigent



Bis zum 7. Mai zeichnet WDR 3 insgesamt 13 "Acht Brücken"-Konzerte auf, die an unterschiedlichen Spielstätten in der Stadt aufgeführt werden. Insgesamt finden vier Festival-Konzerte im WDR-Funkhaus am Wallrafplatz statt. Die Konzerte werden zu neun Sendungen zusammengefasst und bei WDR 3 gesendet. Einen Überblick über die Live-Sendungen und Konzertmitschnitte finden Sie bei wdr3.de



