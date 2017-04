Die Tagesgeldzinsen sinken, gleichzeitig steigt die Inflation. Den deutschen Sparern, die ihr Geld noch immer aufs Sparbuch bringen, beschert das vor allen Dingen eins: Verluste. Dabei gibt es sinnvolle Alternativen.

Die Lage für Sparer wird immer ungemütlicher: Das dokumentieren gleich zwei Neuigkeiten in der zu Ende gehenden Woche. Am Donnerstag entschied die Europäische Zentralbank (EZB), ihren lockeren Kurs in der Geldpolitik beizubehalten - und den Leitzins auf Null zu lassen. Trotz erkennbarer konjunktureller Aufhellung in der Euro-Zone sei "immer noch ein erhebliches Ausmaß an geldpolitischer Unterstützung nötig", erklärte EZB-Chef Mario Draghi nach dem Zinsentscheid. Mit dem billigen Geld versucht die EZB, die Wirtschaft in der Euro-Zone nachhaltig in Schwung zu bringen.

Die Zinsen für Kapital, das auf Konten liegt, sind zuletzt sogar noch weiter gesunken: Bereits in diesem Jahr sackten sie für täglich verfügbares Tagesgeld um ein weiteres Fünftel ab. Damit liegen sie nun bei gerade einmal 0,16 Prozent, wie die Frankfurter Finanzdienst FMH-Finanzberatung berechnet. Viele Banken zahlen sogar gar nichts mehr für Einlagen auf Konten oder bieten gar kein Tages- oder Festgeld mehr an. Geschäftskunden zwacken viele Geldhäuser inzwischen Strafzinsen für ...

