Berlin (ots) - Radsportidol Täve Schur hat enttäuscht darauf reagiert, zum zweiten Mal von der Jury nicht in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden zu sein. »Wenn die Deutsche Sporthilfe, der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten, drei Fundamente des Sports, mich vorschlagen, und die Jury dann anders entscheidet, dann brüskiert die Jury den gesamten Sport«, sagte Schur am Freitag der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe). »Das ist für alle ernüchternd, die sich mir positiv gegenüber geäußert haben - nicht nur im Osten, aber vor allem im Osten des Landes. Es ist tief befremdlich, wie man dem Osten wieder mitspielt«, so Schur.



Die DDR habe im Breiten- und Spitzensport unter schwierigen Bedingungen viele Erfolge gefeiert, die er gern in der Ruhmeshalle gewürdigt sehen würde: »Die Aufnahme in die Hall of Fame wäre für mich persönlich eine Ehre gewesen. Aber ich will vor allem betonen, dass noch viel mehr ostdeutsche Sportler, die einen hohen Anteil an olympischen Medaillen und Erfolgen bei Weltmeisterschaften errungen haben, da hineingehören«, sagte zweimaliger Weltmeister.



