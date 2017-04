Was bedeutet der Brexit? Für SPD-Politiker und Europa-Staatsminister Michael Roth scheint genau das noch nicht jedem in Großbritannien klar zu sein. Vom Rest Europas fordert er hingegen mehr Zusammenhalt.

Der EU-Austritt wird Großbritannien nach Ansicht von Europa-Staatsminister Michael Roth schaden. "Natürlich bin ich fest davon überzeugt: Es wird in Großbritannien nicht besser werden. Ich kann doch jetzt nicht so tun, als würde man einen Austritt zum Nulltarif bekommen", sagte der SPD-Politiker am Freitag im Reuters-Interview.

Kurz vor dem EU-Gipfeltreffen, auf dem die 27 EU-Regierungen außer Großbritannien am Samstag die Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen beschließen wollen, forderte Roth mehr Ehrlichkeit in der Debatte. Noch immer scheine nicht allen in Großbritannien klar zu sein, was der Brexit bedeute. Wenn die Bundesregierung und die EU darauf hinwiesen, habe dies nichts mit Härte oder gar einer Bestrafung zu tun. Am Freitag zeigte sich eine Konjunktureintrübung in der britischen Wirtschaft.

Oberstes Ziel müsse in den bis 2019 geplanten Austrittsverhandlungen der EU mit dem Königreich sein, dass die EU-27 zusammenstünden, forderte der Europa-Staatsminister. "Es geht darum, dass die Situation in der ...

