Air Berlin hat das Finanzergebnis für 2016 sowie eine Tendenz für das erste Quartal des Jahres vorgelegt. In der Pressemitteilung zu den Zahlen spricht die Fluggesellschaft selbst von einem "hochgradig unbefriedigenden Finanzergebnis".

Sehr hohe Verluste in 2016

Der Umsatz sank im Geschäftsjahr 2016 von 4,08 Mrd. Euro im Vorjahr auf 3,79 Mrd. Euro. Der Rückgang liegt dem Unternehmen zufolge in erster Linie in der Kapazitätsreduzierung von 4% und in der Verringerung ...

