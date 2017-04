Der Atom-Streit mit Nordkorea spitzt sich weiter zu. US-Außenminister Tillerson warnt vor "katastrophalen Konsequenzen" und fordert eine neue Strategie: verschärfte Isolierung. China aber hofft auf neue Gespräche.

Im Atom-Streit mit Nordkorea hat US-Außenminister Rex Tillerson im UN-Sicherheitsrat eine verschärfte diplomatische und wirtschaftliche Isolierung des Landes gefordert. "Ein Versagen, bei dieser dringendsten globalen Sicherheitsangelegenheit jetzt zu handeln, könnte katastrophale Konsequenzen haben", sagte Tillerson am Freitag bei einer Sitzung des Sicherheitsrats in New York. "Ich fordere den Rat auf, zu handeln, bevor Nordkorea es tut."

Mit jedem Atom- und Raketentest bringe Nordkorea die Welt näher zu "Instabilität und weitreichendem Konflikt", sagte Tillerson. Für Städte wie Seoul oder Tokio sei die Bedrohung eines Atomangriffs "real" und es könne nur eine Frage der Zeit sein, bis Nordkorea auch in der Lage sei, die USA anzugreifen. Die bisherigen Sanktionen gegen das Land hätten keine Ergebnisse gebracht, die internationale Gemeinschaft habe zu lang nur reagiert, nicht agiert. "Das ...

