Eine teilweise Schließung der Bundesbehörden hat der US-Kongress vorerst verhindert. Für US-Präsident Trump ist das allerdings nur ein Minimalerfolg. Jahreshaushalt und Gesundheitsreform kommen nicht voran.

Die US-Behörden müssen am 100. Tag der Amtszeit von Präsident Donald Trump nicht aus Geldmangel ihre Türen schließen. Am Freitag billigten sowohl Repräsentantenhaus als auch Senat ein Ausgabengesetz, das mehreren Bundesinstitutionen eine weitere Woche das benötigte Geld für ihre Arbeit bewilligt. Doch Trumps Ziel eines Staatshaushalts für das gesamte Jahr und eines neuen Gesundheitsgesetzes vor der 100-Tage-Marke am Samstag wurden verfehlt.

Durch das kurzfristige Ausgabengesetz haben die Republikaner und Demokraten im Kongress eine weitere Woche Zeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...