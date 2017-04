Halle (ots) - Trump bestätigt fast jedes Vorurteil gegen Politiker: er ist skrupellos, sprunghaft, von seinem Ego getrieben - und unglaublich ignorant. Er hat sich bis zum Amtsantritt nach eigenem Bekunden nicht mit der Nato beschäftigt, sie aber für obsolet erklärt. Die Komplexität des Gesundheitswesens hat ihn überrascht. Und er habe nicht gedacht, dass Regieren so schwierig sei, hat der Präsident nun offen eingeräumt. Vor einem Jahr noch hätte man all das Politik-Fernsehserie "House of Cards" als maßlos überzogen abgetan. Doch der reale Präsident Donald Trump hat bereits in der ersten Staffel seiner Amtszeit die zynische Fiktion in den Schatten gestellt.



