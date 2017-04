Regensburg (ots) - Der bayerische Innenminister Herrmann fordert eine Überprüfung von Asylbescheiden. Was war noch mal die Nachricht? Ein Oberleutnant der Bundeswehr plante offenbar aus rechtsradikalen Motiven einen Anschlag. Vieles weist darauf hin, dass er sich als Asylbewerber tarnte, um das Attentat Geflüchteten in die Schuhe zu schieben. Herrmann aber tut so, als sei hier nicht ein deutscher Bundeswehrler und Rechtsradikaler, sondern ein Asylbewerber der Verdächtige. Er will die Nachricht umdrehen und daraus populistisches Kapital schlagen. Und er verschleiert damit, was tatsächlich dringend aufgeklärt gehört: Warum hat die Bundeswehr einen Oberleutnant mit rechtsextremer Gesinnung und aufwendigem Doppelleben als vorgeblicher Asylbewerber übersehen? Wie stark ausgeprägt ist Ausländerfeindlichkeit bei der Truppe?



