São Paulo (ots/PRNewswire) -



Sehr geehrte Damen und Herren,



Banco Bradesco S.A. (B3: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD, BBDO und Latibex: XBBDC) informiert, dass sein Jahresbericht in Formular 20-F für das Jahr 2016 (Form 20-F) am heutigen Datum bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (United States Securities and Exchange Commission, SEC (http://www.bradescori.com.br/site/conteudo/ ajuda/TooltipNotes.aspx?name=Securities+and+Exchange+Commission+(SEC) &letra=S&secaoId=708&link=../ajuda/Glossario.aspxsecurities-and-exch ange-commission-(sec))) eingereicht wurde.



Aktieninhaber und die Inhaber von ADRs (American Depositary Receipts) können beim Market Relations Department kostenlos Kopien des Formulars 20-F für das Jahr 2016 anfordern.



Für weitere Informationen kann auf unserer Website (bradesco.com.br/ir), der SEC-Website (sec.gov) oder der Website der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde (CMV) (cvm.gov.br) auf das Formular 20-F für das Jahr 2016 zugegriffen werden.



Banco Bradesco S.A. Alexandre da Silva Glüher Executive Vice President und Investor Relations Officer



OTS: Banco Bradesco S.A. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59051 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59051.rss2



Pressekontakt: Michelle Lago Queiróz da Silva 12 55 11 2194 0928 michelleq.silva@bradesco.com.br