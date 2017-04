Der Besuch von Papst Franziskus in Ägypten gilt als historisch. Der Pontifex macht in Kairo klar: Der Kampf gegen den Terror geht nur gemeinsam. Ein Thema spart er nicht aus - auch wenn es dem Präsidenten nicht gefällt.

Papst Franziskus nimmt Ägypten im Kampf gegen religiösen Extremismus und Terror gegen Christen in die Pflicht. "Ägypten hat eine einzigartige Aufgabe: auch den Frieden in der Region zu stärken und zu festigen, selbst wenn es auf eigenem Boden durch blinde Gewalt verwundet wird", sagte der Pontifex am Freitag bei einem Treffen mit Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi und Regierungsvertretern zu Beginn seines zweitägigen Besuchs in Kairo. Die Probleme müssten sofort angegangen werden, "um ein noch schlimmeres Abdriften in die Gewalt zu vermeiden".

"Wir sind gehalten, die Verletzungen der Menschenwürde und der Menschenrechte zu brandmarken", sagte der Argentinier. Erst vor knapp drei Wochen waren bei einem Anschlag auf Christen in Nordägypten mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Die Mehrheit der Ägypter ist muslimisch. Ungefähr zehn Prozent der etwa 94 Millionen Einwohner sind koptische Christen. Dazu kommen noch etwa 270 000 Katholiken. Bei seinem Besuch in Kairo traf Franziskus auch Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi und den Großimam der Al-Azhar-Universität, Ahmed Mohammed al-Tajjib.

Auch der Schulterschluss der Religionen sei in dem gemeinsamen Kampf nötig. "Gemeinsam wiederholen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...