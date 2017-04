Lieber Leser,

Beiersdorf hat in den zurückliegenden Handelstagen seinen Höhenflug fortgesetzt. Die Aktie stieg nicht mehr so stark wie es viele Anleger nach einem Allzeithoch gehofft hatten, dennoch blieben die Werte im grünen Bereich. Per Wochenfrist wurden 1,3 % aufgesattelt, im Monatsvergleich ging es um 4 % nach oben und seit Jahresbeginn hat die Aktie 13 % Plus erwirtschaftet. Dieser technische Aufwärtstrend wird sich nach Auffassung technischer Analysten fortsetzen.

Beiersdorf: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...