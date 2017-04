Volkswagen schaut in die Zukunft: In den kommenden fünf Jahren möchte der Autokonzern rund neun Milliarden Euro in alternative Antriebe investieren - drei mal so viel wie in den fünf Jahren zuvor.

Mit neun Milliarden Euro will Volkswagen in den kommenden fünf Jahren die Entwicklung alternativer Antriebsmodelle wie Elektro- und Hybridmotoren voranbringen. Das sei drei Mal so viel wie in den vergangenen fünf Jahren, sagte VW-Chef Matthias Müller am Freitag auf dem Wiener Motorensymposium. Zugleich betonte er, dass Europas größter Autobauer im selben Zeitraum zehn Milliarden Euro in die Entwicklung des Verbrennermotors investieren will.

Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...