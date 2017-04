Exane BNP senkt Südzucker auf 'Neutral' - Ziel 20 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Südzucker von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 20 Euro gesenkt. Die kurzfristigen Aussichten für die Zuckerpreise am Weltmarkt seien eher schlecht, schrieb Analyst Mikheil Omanadze in einer Studie vom Freitag. Das Geschäftsjahr 2017/18 werde von Überschüssen gekennzeichnet sein. Die Preise in der EU dürften sich entsprechend anpassen.

Baader Bank senkt Fielmann auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Fielmann von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 80 Euro belassen. Angesichts der aktuellen Bewertung und da die Wachstumsdynamik im laufenden Jahr nachlassen dürfte habe er die Papiere abgestuft, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Freitag.

SocGen senkt Covestro auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Covestro von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 80 Euro belassen. Die Wachstumsaussichten des Kunststoffherstellers in puncto Umsatz und Profitabilität hätten sich verdüstert, begründete Analyst Thomas Swoboda sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Freitag. Dazu drohten Risiken durch den mittelfristig geplanten Ausstieg der Unternehmensmutter Bayer. Insofern mangele es der in den vergangenen zwölf Monaten überdurchschnittlich gut gelaufenen Aktie an Aufwärtspotenzial.

SocGen hebt Osram auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Osram von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 75 Euro angehoben. Der Lichtkonzern wandle sich zu einem Hightech-Unternehmen mit einem starken Infrarot-LED-Geschäft, schrieb Analyst Alok Katre in einer Studie vom Freitag. Das sollte zu einem jährlichen Gewinnwachstum je Aktie von 15 Prozent führen. Osram sollte vom Wandel in der Autobranche und dem Wachstum in neuen Bereichen wir Iris-Scanner und Sensoren profitieren.

DZ Bank senkt Grammer auf 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Grammer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 65 auf 57 Euro gesenkt. Analyst Michael Punzet begründete dies in einer Studie vom Freitag mit zunehmenden Unsicherheiten vor der Hauptversammlung des Autozulieferers. Die umstrittene Investorenfamilie Hastor hält 20 bis 30 Prozent der Grammer-Aktien, will den Vorstandschef ablösen und die Kontrolle im Aufsichtsrat übernehmen. Ohne eine Anteilsaufstockung dürfte dies den Hastors kaum gelingen, so Punzet. Sollten sie sich allerdings durchsetzen, sieht der Experte erhebliche negative Auswirkungen. Bislang entwickle sich Grammer sehr solide, sagte er mit Blick auf die Resultate des ersten Quartals.

Goldman senkt Ziel für BASF auf 82 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal von 83 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chemiekonzern habe auf bereinigter Basis beim operativen Ergebnis (Ebit) und beim Gewinn je Aktie positiv überrascht, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Freitag. Allerdings habe das Unternehmen an seinen Ziele festgehalten und bleibe damit deutlich unter den Markterwartungen.

Goldman hebt Ziel für Beiersdorf auf 86 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Quartal von 84 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit einem organischen Wachstum von 4,8 Prozent habe der Konsumgüterkonzern den besten Jahresstart aller von ihm beobachteten Unternehmen aus dem Segment Haushalts- und Körperpflege verzeichnet, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer Studie vom Freitag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019.

Goldman hebt Ziel für Bayer auf 125 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum ersten Quartal und einem aufgestockten Ausblick von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern habe positiv überrascht, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die höhere Profitabilität sei ermutigend.

Citigroup hebt Ziel für Lufthansa auf 20 Euro - 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 19,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Prognose für die Fluggesellschaft wegen des besseren Frachtverkehrs angehoben, schrieb Analyst Andrew Light in einer Studie vom Freitag. Das erste Quartal habe die Erwartungen übertroffen.

S&P Global hebt Ziel für Linde auf 150 Euro - 'Sell'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 140 auf 150 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Das erste Quartal des Gasekonzerns und der bestätigte Jahresausblick entsprächen den Erwartungen, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. Mit Blick auf die kurzfristigen Gewinnaussichten bleibe er wegen des Geschäftsumfeldes aber pessimistisch.

