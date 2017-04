Lieber Leser,

Gazprom ist in den vergangenen Handelstagen um satte 6 % aufwärts gestiegen. Dabei konnte das 2-Wochen-Minus ebenso wie der Verlust über einen Monat hinweg in ein positives Zwischenergebnis gedreht werden. Deshalb ist die Aktie für technische Beobachter kurzfristig wieder in den Aufwärtstrend zurückgekehrt. Dies könnte für einen neuen Anlauf auf eine bedeutende runde Marke sorgen, wie charttechnische Analysten feststellten.

Gazprom: Neuer Vertrag wichtig

Gazprom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...