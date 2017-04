Seine Hoheit Scheich Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, stellvertretender Herrscher von Dubai, ehrte 10 Sieger aus 8 Ländern anlässlich des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Awards mit einem Wert von 1 Million USD. Seine Hoheit Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum war auch anwesend. Der Award wurde von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, eingeführt, um Forschungszentren, Einzelpersonen und Innovatoren aus der ganzen Welt zu ermutigen, innovative und nachhaltige Lösungen zur Bekämpfung der weltweiten Knappheit von sauberem Wasser mit Hilfe von Solarenergie zu finden. Der Award wird von der Water Aid Foundation (Suqia) der VAE unter der Aufsicht der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives vergeben. Er umfasst drei Hauptkategorien: Award für innovative Projekte, Award für innovative Forschung und Entwicklung und den Award für innovative Jugendliche.

Der erste Platz in der Kategorie Award für innovative Forschung und Entwicklung Nationale Institutionen wurde gemeinsam vergeben an die Universität Khalifa für einen Dual-Desinfektion-Filter mit modifiziertem Biosand, gekoppelt mit einem Solar-Pasteurisierungssystem, und das Institut Masdar an der Universität Khalifa für einen Solarentsalzungsprozess unter Verwendung eines perforierten schwarzen Stoffes unter einem Sonnenkollektor.

Der erste Platz in der Kategorie Award für innovative Forschung und Entwicklung Internationale Institutionen ging an die niederländische Organisation für angewandte wissenschaftliche Forschung (TNO) in Zusammenarbeit mit der Katar General Electricity and Water Corporation (KAHRAMAA) für eine solarbetriebene Entsalzungstechnik auf Grundlage von TNOs hocheffizientem Membrandestillationskonzept.

Der erste Platz für den Award für innovative Projekte ging an die Elemental Water Makers aus den Niederlanden für eine solarbetriebene Umkehrosmose- (Reverse Osmosis, RO) Anlage zur Herstellung von Trinkwasser.

Dr. Marta Vivar aus Spanien gewann den Award für innovative Jugendliche für ein hybrides Photovoltaik-Photochemie-System zur Wasserdesinfektion und Stromerzeugung.

Al Tayer stellte fest, dass Hunderte von Millionen von Kindern in Zukunft keinen Zugang zu sauberem Wasser haben werden und dass Mädchen derzeit 200 Millionen Stunden pro Tag verbringen, um Wasser zu sammeln, was ihre Bildung beeinträchtigt, so UNICEF.

