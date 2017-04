Ravensburg (ots) - Brücken bauen: Franziskus erfüllt diese Aufgabe wie kein zweiter Papst der Neuzeit. Er nimmt den Ehrentitel "Pontifex maximus", übersetzt "oberster Brückenbauer", ernst, wenn er in diesen Tagen in Ägypten den Dialog mit Vertretern des sunnitischen Islam führt. Franziskus baut Brücken der Barmherzigkeit zu Obdachlosen. Er bietet wiederverheiratet Geschiedenen die Rückkehr in die Sakramentengemeinschaft an. Und evangelische Theologen beteuern, dass mit einem Papst wie Franziskus an der Spitze der Kirche die Reformation vor 500 Jahren gar nicht nötig gewesen wäre: Der Mann aus Südamerika hat eine Wende der katholischen Kirche zu einer überzeugenderen und authentischeren Verkündigung des Evangeliums geschafft.



Hinter die Aufgaben des Brückenbauers treten bei diesem Papst andere Aspekte in den Hintergrund. Zu nennen ist hier die Einheit der Kirche. Ein Beispiel: Nicht wenige Kopten wünschen sich mehr Aufmerksamkeit für die bedrohten Christen in Ägypten, deutlichere Worte, mehr Klarheit, mehr Mut.



Oder: Mit dem Vertrauen, dass die Ortskirchen den Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen eigenständig regeln, überfordert Franziskus die auf die Autorität Roms getrimmten Bischöfe. "Was in Polen eine Todsünde ist, wird 50 Kilometer weiter westlich als eine mögliche Gnadenquelle betrachtet, das kann nicht sein", betont der US-Theologe George Weigel mit Blick auf die unterschiedlichen Richtlinien.



Weitere strittige Fragen sind das Diakonat der Frau, der Zölibat und die Priesterweihe verheirateter Männer. An national unterschiedlichen Lösungen könnte die Kirche zerbrechen. Ortskirchen könnten, wie die Kirchen der Reformation, eigene Wege gehen. Katholisch - weltumspannend: dieser Anspruch wäre nach 2000 Jahren Geschichte.



Franziskus, 80 Jahre alt, bleibt nicht mehr viel Zeit, für anspruchsvolle Reformen. Sollte er als Papst in die Kirchengeschichte eingehen, der die eigenen Gläubigen mit seinen Brücken nicht mehr erreicht, wären alle anderen Erfolge nur Bruchwerk.



