Hagen (ots) - Ist Gelb das neue Grün? Sind die Liberalen im Jahr 2017 dabei, die alte Rolle der Grünen zu übernehmen? Freiheitlich, bürgerlich, entschieden gegen rechten Populismus - und unbequem für die großen Volksparteien? Die FDP hat erkannt, dass es hier eine vakante Stelle gibt. Zudem ist die FDP heute "grüner" als je zuvor: Sie fordert zwar Steuersenkungen, wie früher, doch ihr Markenkern ist heute breiter. Sie hat der Versuchung widerstanden, im rechten Spektrum zu fischen, bekennt sich zu Europa und einer modernen Einwanderungsgesellschaft. Die zentralen Themen, mit denen die FDP Wahlkampf macht - Bildung und Digitalisierung -, könnten auch grüne Themen sein, wer die Forderungen der Parteien nebeneinander legt, findet manche Gemeinsamkeit. Aber das hören sie nicht so gerne - und haben in NRW Koalitionen wechselseitig ausgeschlossen. Der Bundestagswahlkampf kennt am Ende zwei Duelle - zwischen CDU und SPD und zwischen Grünen und FDP. Und das ist gut so. In Zeiten, in denen die AfD immer droht, drittstärkste Kraft zu werden, ist es wichtig, dass zutiefst demokratische, europafreundliche Parteien streitlustig die Aufmerksamkeit der Wähler fesseln.



