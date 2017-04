Strasbourg (ots) - Preisregen für ARTE-Koproduktionen Gold, und Bronze gab es für ARTE-Koproduktionen bei der Verleihung des 67. Deutschen Filmpreises am Abend in Berlin, neben zehn weiteren LOLA-Trophäen. ARTE war mit insgesamt 19 Nominierungen für vier Koproduktionen ins Rennen gestartet.



Hauptpreise: BESTER SPIELFILM IN GOLD



- TONI ERDMANN von Maren Ade (SWR/WDR/ARTE, Komplizen Film)



BESTER SPIELFILM IN BRONZE - WILD von Nicolette Krebitz (WDR/ARTE, Heimatfilm)



Die weiteren Auszeichnungen im Überblick:



BESTES DREHBUCH Maren Ade (TONI ERDMANN)



BESTE REGIE



- Maren Ade (TONI ERDMANN)



BESTE WEIBLICHE HAUPTROLLE



- Sandra Hüller (TONI ERDMANN)



BESTE MÄNNLICHE HAUPTROLLE



- Peter Simonischek (TONI ERDMANN)



BESTE MÄNNLICHE NEBENROLLE



- Georg Friedrich (WILD)



BESTE KAMERA/BILDGESTALTUNG



- Reinhold Vorschneider (WILD)



BESTER SCHNITT



- Heike Parplies (TONI ERDMANN)



BESTES SZENENBILD



- Tim Pannen (PAULA von Christian Schwochow (WDR/RB/ARTE, Pandora Film)



BESTES KOSTÜMBILD



- Frauke Firl (PAULA)



BESTE TONGESTALTUNG



- Rainer Heesch, Martin Steyer, Christoph Schilling, Lars Ginzel (WILD)



Wir gratulieren herzlich



