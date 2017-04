Freiburg (ots) - Am Ende wird es wohl im Fernen Osten darauf ankommen, dass sich die USA und China auf einen Deal einigen können. Beide müssen synchron den Druck auf Diktator Kim Jong Un erhöhen - militärisch, politisch und im Falle von Peking vor allem auch ökonomisch. Aber so, dass der Despot von Pjöngjang zwar entwaffnet, aber nicht gestürzt wird. http://mehr.bz/khs99l



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.forum@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de