Nordkorea testet abermals trotz internationaler Untersagungen eine ballistische Rakete - der Test schlägt laut verschiedener Berichte jedoch fehl. Unklar ist, was das geplante Ziel der Rakete war.

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas und der USA eine ballistische Rakete getestet. Der Test schlug jedoch fehl. Die Rakete war am frühen Samstagmorgen laut dem südkoreanischen Militär in der Nähe von Pukchang, unweit der Hauptstadt Pjöngjang, gestartet worden. Bei der Rakete habe es sich wahrscheinlich um eine ballistische Mittelstreckenrakete des Typs KN-17 gehandelt, erklärte ein Vertreter des US-Militärs. Die Rakete sei wenige Minuten nach dem Start zerbrochen und in das Japanische Meer (Ostmeer) gestürzt.

