Appeasement oder harte Kante? Die Situation um den Clown in Nordkorea spitzt sich zu. - Auslöser für einen 3. Weltkrieg? Wie verhalten sich China, Russland? Am Ende wird es wohl im Fernen Osten darauf ankommen, dass sich die USA und China auf einen Deal einigen können. Beide müssen synchron den Druck auf Diktator Kim Jong Un erhöhen - militärisch, politisch und im Falle von Peking vor allem auch ökonomisch. Aber so, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...