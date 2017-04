Saarbrücken (ots) - Der Direktor des Instituts für Ostasienwissenschaften an der Universität Wien, Rüdiger Frank, hat die Politik des Westens gegenüber Nordkorea kritisiert. "Nordkorea befindet sich mitten in einer Transformation nach chinesischem Muster, die durch Sanktionen und äußeren Druck nur verzögert wird. Wir sollten sie aber vielmehr unterstützen", sagte Frank der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag-Ausgabe).



Die USA und Nordkorea müssten miteinander reden, um herauszufinden, was die Gegenseite wolle. "Wenn der Westen grundsätzlich nicht bereit ist, das Ziel des Regimesturzes in Nordkorea aufzugeben, dann sollten wir das auch so sagen und nicht das Atomwaffenproblem vorschieben", meinte Frank.



