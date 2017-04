Wiesbaden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach drei intensiven Verhandlungsrunden einigten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag der Arbeitgeberverband HessenChemie und die IG BCE Hessen-Thüringen auf ein Tarifpaket für die Beschäftigten in der hessischen Kunststoffverarbeitenden Industrie.



"Hinter uns liegen drei schwierige Verhandlungsrunden", so Thomas Wedekind, Geschäftsführer der Technoform Glass Insulation GmbH und Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite. "Beide Seiten mussten sich bewegen und Zugeständnisse machen. Wir sind überzeugt, letztendlich einen Kompromiss gefunden zu haben, der einerseits der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen entspricht und zugleich die Leistungen der Beschäftigten honoriert", erklärte Wedekind. Die lange Laufzeit gebe den Unternehmen Planungssicherheit.



Der Abschluss sieht für die hessische Kunststoffverarbeitung eine zweistufige Erhöhung der Vergütungen für die Beschäftigten und Auszubildenden vor. In der 1. Stufe steigen die Entgelte rückwirkend ab dem 1. März 2017 um 3,0 Prozent und in der 2. Stufe ab dem 1. Mai 2018 um weitere 2,3 Prozent. Zudem erfolgt eine Pauschalzahlung von 50 Euro. Darüber hinaus wurde eine schrittweise Erhöhung des Demografiebetrages um 50 Euro in 2018 und 100 Euro in 2019 vereinbart. Der Tarifvertrag läuft insgesamt 24 Monate.



Die Sozialpartner der hessischen Kunststoffverarbeitung haben zudem die Verlängerung des Ausbildungstarifvertrages bis 2020 beschlossen. Sie setzen damit ihr erfolgreiches Engagement zur Fachkräftesicherung fort. Darüber hinaus wurde eine Vereinbarung zur Durchführung von Sozialpartnerveranstaltungen getroffen. Die Tarifparteien wollen mit diesem neuen betrieblichen Veranstaltungsformat das Bewusstsein für die Vorteile einer Tarifbindung stärken.



OTS: Arbeitgeberverband HessenChemie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53824 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53824.rss2



Pressekontakt: Arbeitgeberverband Chemie und verwandte Industrien für das Land Hessen e.V. Jürgen Funk, Pressesprecher Telefon 0611/7106-49 Murnaustraße 12, 65189 Wiesbaden E-Mail: funk@hessenchemie.de Internet: www.hessenchemie.de