Roche: Eine rosige Zukunft

Der Schweizer Pharmakonzern Roche (WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048) konnte einen starken Auftakt in das Geschäftsjahr 2017 verbuchen. Besonders erfreulich: Es lief in allen Sparten gut. Nicht nur bei den traditionell starken Krebsmedikamenten. Zudem bleibt das Management für das Gesamtjahr optimistisch, so dass die Roche-Genussscheine ihre positive Entwicklung fortsetzen sollten.

Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von rund 12 Prozent zu Buche. Die nun vorgelegten Quartalsergebnisse wurden am Markt positiv aufgenommen. Zwischen Januar und März lagen die Konzernerlöse bei 12,9 Mrd. CHF. Ein Anstieg von 4 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Weiteres Wachstum dürfte folgen. Schließlich konnte Roche zuletzt mit Medikamenten punkten, die noch gar nicht lange am Markt sind. Zudem sind einige vielversprechende Produkteinführungen geplant.

