Diese Vorfälle in den Umsatz Top 20: Erste Group liegt mit dem Umsatz von 68.212.809 ytd auf Platz 18. Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Intel -3,42% auf 36,15, davor 9 Tage im Plus (6,18% Zuwachs von 35,25 auf 37,43), Novartis -0,46% auf 76,55, davor 7 Tage im Plus (5,49% Zuwachs von 72,9 auf 76,9), United Parcel Service -1,26% auf 107,46, davor 7 Tage im Plus (4,54% Zuwachs von 104,1 auf 108,83), Shinko Electric Industries -1,07% auf 6,391, davor 6 Tage im Plus (10,5% Zuwachs von 5,85 auf 6,46), Home Depot -0,01% auf 156,1, davor 6 Tage im Plus (6,05% Zuwachs von 147,22 auf 156,12), windeln.de +1,55% auf 3,22, davor 6 Tage im Minus (-4,52% Verlust von 3,32 auf 3,17), Gagfah -1,27% auf 21,82, davor 5 Tage im Plus (10,05% Zuwachs von 20,09 auf 22,11), Travelers Companies -0,41%...

