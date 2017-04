Mehr Auswahl für Reisende: Vier Jahre nach der Marktfreigabe ist der Fernbus etabliert. Spottbillig ist er aber nicht mehr - die Ticketpreise ziehen langsam an. Und die Anbieter befürchten im Wahljahr steigende Kosten.

Wer auf dem großen Busbahnhof in Berlin aussteigt, betritt eine Baustelle. Bei laufendem Betrieb wird kräftig erweitert: Mehr Haltestellen, schnellere Abfertigung, mehr Fahrgäste sind die Ziele - wie in vielen anderen Städten auch, seit der Fernbus Deutschlands Straßen erobert hat. Mit den Asphalt-Riesen unternahmen die Kunden in Deutschland 2016 schon 24 Millionen Fahrten - ein Plus von 4,3 Prozent gemessen am Vorjahr.

Direkt neben dem Charlottenburger Busbahnhof fragt sich an diesem Dienstag die Busbranche, ob der Boom andauert. Denn beim Kongress auf der neuen Messe Bus2Bus geht es auch um drohende Gefahren für ihr Geschäft. Vier Themen, die auch Kunden interessieren dürften:

Die Preise

Fernbusse sind teurer geworden. Seit Marktführer Flixbus seine Rivalen ausgestochen hat, beherrschen die grünen Busse die Straßen: 92 Prozent Marktanteil. Vorbei die Zeit, als mit Ein-Euro-Tickets um Kunden gekämpft wurde. Der Normalpreis pro Kilometer ist binnen Jahresfrist um 13 Prozent auf 9,8 Cent gestiegen, wie aus Zahlen des Marktforschungsinstituts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...