Einundzwanzig Billionen Dollar beträgt die aktuelle und damit höchste jemals gemessene Marktkapitalisierung des amerikanischen S&P 500-Index. "Würde man diese Summe in einhundert Dollar Scheinen stapeln, so ergibt sich ein Turm von über 20.000 Kilometern Höhe. Das europäische Pendant, der STOXX Europe 600, bringt es trotz einhundert Titeln mehr mit knapp 10 Billionen Euro nur knapp auf die Hälfte der Kapitalisierung des S&P 500. Man gewinnt den Eindruck es sei nur eine Frage der Zeit, wann Apple mit seiner aktuellen Marktkapitalisierung von über 680 Milliarden Euro mehr wert ist als der gesamte DAX (aktuell 1.150 Milliarden Euro). Noch dramatischer sieht es bei einem Vergleich des Pro-Kopf-Geldvermögens aus. Hier besitzen die Amerikaner mit 160.000 Euro pro Kopf mehr als das dreifache Vermögen der Deutschen. Kurz um: Beim Thema Geldanlage scheinen uns die Amerikaner weit voraus. Die Börse wird in den Staaten als Möglichkeit gesehen, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben. Getreu dem Motto "hinfallen, aufstehen, weitermachen" versetzt auch ein Börsencrash die Anleger in den USA nicht in Lethargie - denn es kommen bestimmt auch wieder bessere Zeiten", sagt Matthias Hüppe von der HSBC.

