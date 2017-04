Für Kanzlerin Angela Merkel sind Forderungen nach einem Ende der doppelten Staatsbürgerschaft übertrieben. Um Integration und Loyalität zu verbessern, sei die Staatsbürgerschaft "nicht das entscheidende" Thema.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Kritik aus Reihen der Union an der doppelten Staatsbürgerschaft zurückgewiesen. "Ein Türkischstämmiger mit Doppelpass kann ebenso loyal zu Deutschland stehen wie ein Türkischstämmiger, der nur die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt", sagte die CDU-Chefin in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Sie wolle eine ...

