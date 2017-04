BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht CSU-Chef Horst Seehofer im gemeinsamen Wahlkampf als Experten für soziale Marktwirtschaft. Themen wie "der sichere Arbeitsplatz und die soziale Absicherung, also Gesundheit, Pflege und Rente" trieben die Menschen um, sagte Merkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). "In all diesen Fragen ist Horst Seehofer ein großer Experte."

Nach den teils persönlichen Attacken Seehofers in der Flüchtlingspolitik sieht die Kanzlerin die Union knapp fünf Monate vor der Bundestagswahl auf einem guten Weg. "Wir haben schwierige Monate hinter uns, daraus haben wir auch keinen Hehl gemacht, aber jetzt wollen wir erfolgreiche Monate vor uns haben", sagte Merkel im Interview.

Das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU soll Anfang Juli beschlossen werden. Seehofer hatte vor einer Woche verkündet, sein eigentlich für 2018 angekündigtes Karriereende zunächst aufzuschieben./sv/DP/zb

