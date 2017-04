Zum ersten Mal seit 36 Jahren nimmt der amtierende US-Präsident nicht am berühmten Dinner der Korrespondenten für das Weiße Haus teil. Trump hält stattdessen eine Rede vor Anhängern - zur Freude der geladenen Gäste.

Schwarzer Frack, glitzernde Ballkleider, riesige Kronleuchter, berühmte Schauspieler und Sänger - das Abendessen der Korrespondenten des Weißen Hauses erinnerte in den vergangenen Jahren eher an eine Oscar-Verleihung als an die Würdigung von verdienten Journalisten oder der Förderung junger Kollegen.

Doch in diesem Jahr kehrt das Dinner im Hotel Washington Hilton zurück zu seinen Wurzeln. Auf der Gästeliste finden sich keine Stars, der Conférencier ist Hasan Minhaj - ein wenig bekannter Nachwuchskomiker, der in der TV-Comedy Daily Show eine Nebenrolle spielt. Früher standen große Namen wie Jay Leno, Jimmy Kimmel oder Stephen Colbert auf der Bühne.

Die größte Lücke aber schlägt Donald Trump. Schon vor zwei Monaten hatte er angekündigt, als erster Präsident seit 36 Jahren nicht beim Dinner aufzutreten. Auch seine Presseleute wie Sean Spicer kommen nicht. ...

