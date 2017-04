Wien (ots) - Verdiente Auszeichnung für das Franchisesystem BNI GmbH & Co.KG. Das Business Netzwerk BNI wurde für hervorragende Ergebnisse bei der Analyse der Partnerzufriedenheit mit dem renommierten F&C-Award Gold ausgezeichnet.



"Wir sind unheimlich stolz auf diese Auszeichnung und auf die hohe Zufriedenheit unserer Franchisepartner. Es ist eine Bestätigung für unsere gute, strukturierte und strategische Arbeit, die wir seit über zehn Jahren in Deutschland und Österreich leisten", sagt BNI-Nationaldirektor Harald Lais. Das weltweit größte Unternehmernetzwerk für Geschäftsempfehlungen ist zudem ab sofort Mitglied im deutschen Franchiseverband (DFV).



Vergeben wird der Award durch die Analysegesellschaft igenda, nach den strengen wissenschaftlichen Vorgaben des F&C, dem internationalen Centrum für Franchising und Cooperation in Münster. igenda befragt regelmäßig Partner aus ca. 250 Franchisesystemen und Verbundgruppen im deutschsprachigen Raum. Die Anforderungen des Münsteraner Forschungsinstituts sind hoch: sie darf nur an jene Franchisesysteme vergeben werden, die hervorragende Ergebnisse bei der F&C-Partnerzufriedenheitsanalyse erreichen.



"Eine hohe Partnerzufriedenheit spricht für eine besondere Qualität des Franchisemodells und ist ein wichtiges Signal an Interessenten, bestehende Partner und Dienstleister", erläutert igenda-Geschäftsführer Dr. Martin Ahlert die Auszeichnung für BNI. "Qualität schafft Vertrauen und damit die besonders guten Systeme dies noch besser kommunizieren können, vergeben wir besondere Auszeichnungen für Partnerzufriedenheit", so Ahlert weiter.



Und die Detailergebnisse von BNI in der Analyse der Partnerzufriedenheit können sich sehen lassen: Die Partner vergeben bezüglich ihrer Globalzufriedenheit sogar die Bestnote "sehr gut". Besonders gut bewertet wurde die Beziehung zum Franchisegeber und zu ihren Mitarbeitern. Auch mit den Leistungen der Zentrale und dem eigenen wirtschaftlichen Erfolg sind die Partner sehr zufrieden. "Eine hohe Beziehungsqualität stellt die zentrale Voraussetzung für ein wirtschaftlich florierendes Franchisenetzwerk dar", erläutert Dr. Martin Ahlert und verweist auf die Erfolgsformel für Unternehmensnetzwerke: "Systeme mit einer hohen Partnerzufriedenheit sind wirtschaftlich erfolgreicher." Ein weiteres Zeichen für ein attraktives Geschäftsmodell bei BNI: Die Zufriedenheit mit der täglichen Arbeit wurde mit der Note "sehr gut" bewertet.



Zwtl.: Über BNI



Weltweit profitieren über 210.000 kleine und mittelständische Betriebe, Freiberufler und Selbstständige in 7.800 lokalen Gruppen von der provisionsfreien gegenseitigen Weitergabe von Neukunden-Empfehlungen. 2016 haben kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland insgesamt 528 Mio. Euro Umsatz mit BNI erwirtschaftet. Weitere Infos unter www.bni.de.



Zwtl.: Über F&C



Das Internationale Centrum für Franchising & Cooperation (F&C) ist ein wissenschaftliches Forschungsinstitut und Kompetenzzentrum für Unternehmensführung und Marketing in kooperativen Unternehmensnetzwerken, das seit 1999 als sachverständige Institution im Kooperationsbereich in Deutschland für Begriffsklarheit, Leistungstrans-parenz und Qualitätssicherung in kooperativen Unternehmensnetzwerken sorgt. Weitere Infos unter www.franchising-und-cooperation.de



Zwtl.: Über igenda



igenda ist der Dienstleister für Qualität in Netzwerk-Unternehmen. igenda kann auf über 10 Jahre Erfahrung in der Evaluation, Beratung und Verbesserung von Franchise-systemen und Verbundgruppen zurück blicken. Etablierte Befragungstools für Partner, Mitarbeiter und Kunden bilden die Basis für den einzigartigen ganzheitlichen Analyse-und Beratungsansatz. Weitere Infos unter www.igenda.de



