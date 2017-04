Vom Mann zur Frau, vom Marxisten zur Libertären, vom Agnostiker zur Christin - Deirdre McCloskey ist radikal und eine der größten Denkerinnen unserer Zeit. Und sie will nicht weniger als die Ökonomie neu erfinden.

William Shakespeare also ist ihr wichtig. So jedenfalls hat Deirdre McCloskey ihren Hund genannt. Und, ja klar, Adam Smith. Adam Smith ist auch wichtig. Jedenfalls hängen vom Begründer der klassischen Nationalökonomie Konterfeis in der Wohnung der 74-Jährigen. Wer diese Zimmer hier in Downtown Chicago dann eingehender erkundet, entdeckt neben dem großen Literaten und dem ebenso großen Ökonomen weitere Insignien einer Frau, deren Interessen sich nicht innerhalb konventioneller Grenzen bewegen. In der oberen Etage der Maisonette-Wohnung stehen Bücherregale nebeneinander aufgereiht wie in einer Universitätsbibliothek. "Mehr als 8000 Werke", sagt McCloskey, "aus allen Bereichen der Geisteswissenschaften: Ökonomie, Geschichte, Literatur, Philosophie, Theologie, Rhetorik, Soziologie, Recht, Anthropologie." Nur mittendrin, mittendrin findet sich eine Oase der Ruhe, aber auch diese anders als bei anderen Gelehrten - ein schmiedeeisernes Bett. "Hier arbeitet Deirdre McCloskey", erklärt Deirdre McCloskey.

Deirdre Nansen McCloskey ist eine Wissenschaftlerin, die Grenzen sprengt, eine Universalgelehrte, emeritiert in Ökonomie, Geschichte, Englisch und Kommunikation. Eine Ikone des klassischen Liberalismus, eine Frau, die den Wandel zur Überschrift ihres Lebens gemacht hat.

Wer sich der Person Deirdre McCloskey nähern will, kann es mit Twitter versuchen. In dem Kurznachrichtendienst beschreibt sie sich als "postmoderne, quantitative, literarische, exmarxistische Ökonomin, Historikerin und fortschrittlich-episkopale, an der Küste aufgewachsene Frau aus Chicago, die früher keine war". Wem das zu verschwurbelt ist, dem empfehlen sich McCloskeys Website, eines ihrer 20 Bücher oder einer ihrer mehr als 300 wissenschaftlichen Aufsätze. Oder ein Besuch in ihrem Wohnzimmer. Dort schildert sie ein Leben, das keine Geraden kennt, nur Kurven und spitze Wendungen. Ein Leben, das geprägt ist von ideologischen, akademischen, religiösen und - vor allem - biologischen Metamorphosen.

Denn ihre ganze persönliche Grenzüberschreitung hat McCloskey ebenfalls schon geschafft. Mitte der Neunzigerjahre wuchs in ihr, die bis dahin als Donald McCloskey Karriere gemacht hatte, der Wunsch, das Geschlecht zu wechseln. "Wir Menschen haben die Freiheit, selbst zu bestimmen, wer wir sein wollen, es ist eine Frage der Identität", sagt McCloskey. Die Geschlechtsumwandlung, die mit dem Entfernen der Körperbehaarung begann und mit der Amputation der männlichen Geschlechtsorgane endete, beschrieb McCloskey in dem Buch "Crossing", das sie weit über die Ökonomenzunft hinaus bekannt machte. Das Werk ist ein ergreifendes Zeugnis eines zunächst zögerlich, dann immer entschiedener betriebenen Aufbruchs in das Desideratum der Weiblichkeit.

McCloskey erzählt, wie die Geschlechtsumwandlung ihre Ehe zerstörte und die Liebe der Kinder kostete, wie die Schwester sie für geisteskrank erklären und in die Psychiatrie einsperren ließ, wie die Mutter sie unterstützte, wie die Kollegen positiv auf die Geschlechtsumwandlung reagierten und wie aus dem Agnostiker Donald die Christin Deirdre wurde.

Die Erinnerungen an das Leben als Mann sind im Laufe der Jahre verblasst. Als Frau blicke sie anders auf das Leben, lege mehr Wert auf soziale Kontakte, fahre vorsichtiger Auto und gönne sich mehr Erholung, sagt sie. Ihren libertären Blick auf die Wirtschaft und die Gesellschaft allerdings hat sie nicht geändert. Ihren Glauben, dass die Freiheit jedes Einzelnen wenn auch nicht die Lösung aller Probleme, dann doch die Voraussetzung für alle Lösungen ist.

"Der Kapitalismus ist zu einer Privilegienwirtschaft degeneriert"

WirtschaftsWoche: Professor McCloskey, der Kapitalismus ist weltweit unter Beschuss. Politiker und Ökonomen machen ihn für Krisen und die wachsende Ungleichheit verantwortlich. Ist die Kritik berechtigt?Frau Deirdre McCloskey: Zumindest ist sie nicht überraschend. Nach jeder Wirtschaftskrise kommen Zweifel am Kapitalismus auf. Daran hat sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts nichts geändert. Die Linken sehen sich durch die Krisen in ihrer Skepsis gegenüber der kapitalistischen Ordnung bestätigt. Doch die Geschichte zeigt: Kein System hat den Menschen so viel Wohlstand beschert wie der Kapitalismus. Kritiker, die fordern, der Staat solle den Kapitalismus zähmen, erkennen nicht, dass das, was sie als Kapitalismus bezeichnen, kein echter Kapitalismus mehr ist. Durch die massiven Eingriffe des Staates ist der Kapitalismus zu einer Privilegienwirtschaft degeneriert.

Was meinen Sie damit?Häufig wird kritisiert, der freie Markt führe zu mehr Ungleichheit. Doch das Gegenteil ist richtig. Der marktwirtschaftliche Wettbewerb wirkt Ungleichheit entgegen. Nehmen Sie das Beispiel eines hoch bezahlten Arztes. Hätten wir einen freien Markt, setzte dieser den Arzt der Konkurrenz durch andere Ärzte aus. Das ließe den Preis für ärztliche Dienste sinken. Tatsächlich aber erhalten Ärzte in den USA ein Vielfaches dessen, was andere Akademiker verdienen - weil der Staat die Ärzte durch Zulassungsbeschränkungen vor Wettbewerb schützt. Die Politiker beklagen die Ungleichheit, die sie selbst geschaffen haben.

Nicht jede Ungleichheit in Wirtschaft und Gesellschaft ist Folge staatlicher Eingriffe.Natürliche Ungleichheit ist deshalb auch nicht schlimm. Im Gegenteil, sie ist die Voraussetzung für soziale Interaktionen und Arbeitsteilung. Wenn wir beide gleich wären, wüssten Sie alles, was ich weiß, und Sie würden nicht hier sitzen und mich interviewen. Egalitaristen, die Ungleichheit beseitigen wollen, nehmen in Kauf, die Freiheit zu zerstören und die Menschen wie kleine Kinder zu behandeln. Deutschland hat darin eine besondere Tradition.

Inwiefern?Schauen Sie, was Otto von Bismarck gemacht hat. Er hat die Sozialversicherungen eingeführt, um dem Staat das Wohlwollen der Arbeiter zu erkaufen. Die finanziellen Segnungen der staatlichen Wohlfahrt sollten die Menschen dazu bringen, sich loyal zu Staat und Regierung zu verhalten.

Wirtschaft und Gesellschaft haben sich in den vergangenen 200 Jahren vom Nachtwächterstaat zum demokratischen Wohlfahrtsstaat entwickelt. Was ist daran so schlecht?Meinen Sie? Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Arbeiter das Wahlrecht erhielten, stimmten sie für mehr staatliche Sozialleistungen. Die Demokratie mündete in den Sozialstaat. Doch der Preis dafür war hoch: Eigenverantwortung und Freiheit - Werte, auf denen eine liberale Gesellschaft beruht - wurden durch den Sozialstaat in den Hintergrund gedrängt.

Wollen Sie behaupten, Demokratie sei schlecht für die Freiheit?Im Grunde genommen ist das so, ja. Schon John Stuart Mill hat erkannt, dass eine funktionierende Demokratie erfordert, dass die Bürger ausreichend gebildet sind. Allerdings erkenne ich keine Alternative zur Demokratie. Das ist der Grund, warum ich Bücher schreibe und Vorlesungen halte. Ich versuche, die Menschen davon zu überzeugen, dass freier Handel Nutzen stiftet und dass es sinnvoll ist, staatliche Regulierungen zurückzufahren, um die Freiheit zu erhalten. Wenn die Menschen ein Grundverständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen haben, laufen sie nicht so schnell Gefahr, Rattenfängern wie Donald Trump auf den Leim zu gehen, die an niedere Instinkte appellieren.

Das hört sich so an, als sei der freie Markt für Sie auch eine Frage der Ethik.Absolut. Viele ...

