Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht seit Oktober 2016 von einer "Nationalen Kraftanstrengung." Was da so im Höcke-Sound daherkam, war die Eskalation des "Wir schaffen das." Klar wurde allenfalls: Wenn eine Kraftanstregung der Nation, also aller Bürger, Institutionen und Einrichtungen nötig geworden ist, dann schaffen wir es mit "normalen Mitteln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...