BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die deutsch-französische Zusammenarbeit wird nach Überzeugung von Frankreichs Staatsoberhaupt François Hollande über die anstehende Präsidentenwahl hinaus Bestand haben. "Es gibt eine Zusammenarbeit jenseits der Wahlen in Frankreich", sagte Hollande nach dem EU-Sondergipfel zum Brexit am Samstag in Brüssel vor Journalisten. Das deutsch-französische Verhältnis sei von grundlegender Bedeutung für die Einheit Europas.

"Ich bin überzeugt, das Emmanuel Macron ein guter Partner für Deutschland sein wird", sagte der scheidende Präsident über den sozialliberalen Kandidaten, dem er den Sieg über die eurokritische Front-National-Bewerberin Marine Le Pen am kommenden Sonntag wünscht. Macron - ehemals Wirtschaftsminister unter Hollande - wisse nur zu gut, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Deutschland sei.

Deutschland und Frankreich hätten Europa in den vergangenen Jahren gemeinsam vorangebracht, obwohl er und Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr unterschiedliche Persönlichkeiten seien. "Frau Merkel und ich haben nicht die gleiche Empfindsamkeit, aber wir haben immer zusammengearbeitet", sagte Hollande. Europa könne nur Selbstvertrauen haben, wenn Frankreich und Deutschland vertrauensvoll zusammenwirkten - unabhängig von den führenden Politikern: "Dieses Verhältnis muss

über Personen hinausreichen."

"Wir haben ihm für die Zusammenarbeit gedankt", sagte Merkel ihrerseits über die letzte EU-Gipfelrunde mit Hollande. "Ich habe immer sehr gut mit François Hollande zusammengearbeitet." Wie Hollande, der im Saal direkt neben dem Raum von Merkels Pressekonferenz sprach, hob auch die Bundeskanzlerin das gemeinsame Vorgehen in der Ukraine-Krise hervor./ff/DP/zb

