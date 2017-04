27 EU-Regierungen haben vor dem Start der Brexit-Verhandlungen demonstrative Einheit und Entschlossenheit gezeigt. Doch ganz so einig könnte es nicht mehr lange bleiben bei den Brexit-Verhandlungen.

Selten hat sich die EU so einig gezeigt wie am Samstag in Brüssel. Innerhalb von Minuten beschlossen 27 EU-Regierungen die Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen. Doch der demonstrativ vorgetragene und gefeierte Eindruck der Einheit kann nicht über die Probleme hinwegtäuschen. Zum einen ist die Einigkeit auch dadurch bewirkt, dass mit Großbritannien der sicher schwierigste EU-Partner der letzten Jahrzehnte gar nicht mehr dabei war und aus der Union ausscheidet. Die Einheit ist also mit dem Verlust von 15 Prozent der Wirtschaftsleistung der EU verbunden. Zum anderen sind sich EU-Diplomaten einig, dass das Kunststück darin bestehen wird, diese Einheit gegenüber Großbritannien bis zum angepeilten Austritt 2019 durchzuhalten. Und dabei gibt es große Fragezeichen.

Französische Präsidentenwahl

Das erste Risiko folgt bereits am 7. Mai - also in nur acht Tagen. Sollte bei der französischen Präsidentenwahl die rechtsextreme Marine Le Pen gewählt werden, sind die Brüsseler Beschlüsse nämlich sofort Makulatur. Das räumten EU-Diplomaten am Samstag auch ein. Denn Le Pen will Frankreich selbst aus dem Euro und der EU führen. Sie dürfte also kaum eine konsequent harte Haltung gegenüber Großbritannien mittragen, heißt es in Brüssel.

Geldfragen

Als weiteres Risiko für die Einheit werden paradoxerweise schnelle Fortschritte in den Austrittsgesprächen mit Großbritannien angesehen. Denn derzeit ist die Einheit der EU-27 auch deshalb so solide, weil alle am gleichen Strang ziehen. Nur wenn die verbleibenden Mitgliedsstaaten zusammenhalten, können sie gegenüber Großbritannien etwa durchsetzen, dass es seine eingegangenen Finanzverpflichtungen ...

