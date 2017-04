Merci, Monsieur Macron

Es war schon ziemlich beeindruckend, mit welcher Dynamik der DAX am Montag nach oben schoss. 400 Punkte-Satz an einem Tag, riesengroße Kurslücke im Chart, neue Allzeithochs. Nur kurz zur Erinnerung - gefeiert wurde hier ein bis dato eher unbekannter junger Mann, der in gut einer Woche vermutlich zum neuen Staatspräsidenten Frankreichs gewählt werden wird. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht, da kann auch durchaus schon mal der Deckel wegfliegen!

Im DAX war das ganz konkret der bullenstarke Montag, der die Kurse 400 Punkte aufwärts auf ein neues Allzeithoch trieb. Das allerdings in den folgenden Tagen weiter nach oben geschoben wurde, 12.486,29 standen am Mittwochabend als neue Bestmarke auf der Anzeigetafel. Die Überraschung, die wir am Ende der vergangenen Ausgabe so lässig heraufbeschworen hatten, entpuppte sich als handfeste "Macron-Rallye". Doch es gab noch einen anderen Market Mover, auch wenn der sich seinen Einfluss auf die Märkte wahrscheinlich anders vorgestellt hatte:

