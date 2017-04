Das private US-Raumfahrt-Unternehmen SpaceX steht vor einem neuen Meilenstein: Erstmals schickt es im Auftrag eines militärischen Nachrichtendienstes Spionage-Satelliten ins All. Ein neues Kapitel für Elon Musk.

Es ist ein historischer Start für das Raumfahrt-Unternehmen von Elon Musk: SpaceX startet am Sonntag erstmals in militärischer Mission. Im Auftrag des Nationalen Aufklärungsamtes der Vereinigten Staaten von Amerika, einem militärischen US-Nachrichtendienst, schickt SpaceX von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida einen Spionage-Satelliten für das National Reconnaissance Office (NRO) ins All.

Vom historischen Launch Complex 39A (LC39A) im Kennedy Space Center, von dem aus alle Space-Shutteles ihren Weg ins All machten, soll der Satellit NROL-76 mit einer Falcon 9 abheben. Läuft die Mission erfolgreich, wäre es der erste NRO-Start in der Geschichte, bei dem die Trägerrakete nach dem erfolgreichen Start wieder auf der Erde landet.

SpaceX startet damit nach langer Vorbereitung zum ersten Mal auch für das US-Verteidigungsministerium. 2015 erhielt SpaceX von der US Air Force nach einem aufwändigen ...

