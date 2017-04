Hamburg (ots) -



Wer im Job hoch hinaus will, muss sich von seinen Kollegen und Konkurrenten abheben. Das gelingt nicht nur mit fachlicher und sozialer Kompetenz, sondern erfordert ein Weiterdenken.



Ein Managementbuch, das für dieses Quäntchen mehr Know-how bei der erfolgreichen Digitalisierung von Unternehmen sorgt, ist "d.quarks. Der Weg zum digitalen Unternehmen" (http://ots.de/4DUML) der PwC-Experten Michael Pachmajer und Carsten Hentrich. "d.quarks" sind die Bausteine der digitalen Transformation und beziehen sich auf Fähigkeiten, die ein Unternehmen benötigt, um digitale Wertschöpfung zu gestalten, zu erzeugen und an Kunden zu vermitteln. Pachmajer und Hentrich präsentieren diese in ihrem Buch so, dass jedes Unternehmen die für sie richtigen Bausteine finden kann.



Alte Muster in Frage zu stellen, auf neue Ideen zu kommen und diese auch umzusetzen: Das zu können unterscheidet den erfolgreichen Manager von seinen Mitbewerbern. "Rock Your Idea" (http://www.murmann-verlag.de/rock-your-idea.html) von Martin Gaedt setzt genau da an: Der Unternehmer und Ideen-Rocker zeigt jene Methoden, mit denen Kreativität zu neuen Ergebnissen führt.



Mit dem "Digital Innovation Playbook" (http://www.murmann-verlag.de/digital-innovation-playbook.html) der Agentur Dark Horse Innovation gelingt der Einstieg in Methoden wie Design Thinking, damit Innovationsmanagement umgesetzt werden kann. Hierzu präsentieren die Berliner ein Framework sowie viele Tools und Methoden, die - nicht nur - digitale Innovationen ermöglichen.



Wer größer denken möchte, sollte in "Network Thinking. Was kommt nach dem Brockhaus Denken" (http://www.murmann-verlag.de/network-thinking-32549.html) von Ulrich Weinberg einsteigen. Weinberg, der kürzlich im Handelsblatt-Ranking der "100 Innovatoren Deutschlands" auf Platz 4 landete, erklärt darin den Wandel von Schubladen-Strukturen bis hin zu Netzwerken, die Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur bis hin zu einzelnen Teams haben können.



Eine immer wichtigere Rolle wird zukünftig der Umgang mit Daten in Unternehmen spielen. Was genau mit unseren Daten geschieht, wie Datenanalyse funktioniert und und wie Unternehmen mit den Daten ihrer Kunden umgehen sollten, beschreibt der ehemalige Amazon-Chefwissenschaftler Andreas Weigend in seinem kürzlich erschienenen Buch »Data for the People« (http://www.murmann-verlag.de/data-for-the-people.html).



Alle genannten Bücher sind im Hamburger Murmann Verlag (http://www.murmann-verlag.de/) erschienen und können beim Verlag versandkostenfrei bestellt werden. Alle Titel sind zudem im stationären Buchhandel sowie bei den gängigen Online-Verkäufern erhältlich.



