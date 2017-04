Theresa May will sowohl den Brexit als auch die zukünftigen Beziehungen zeitgleich verhandeln. Damit geht sie auf Konfrontationskurs zur Europäischen Union, die erst nach einer Einigung auf die konkreten Brexit-Bedingungen über die weiteren Beziehungen beraten will.

"Nichts ist vereinbart, bevor alles vereinbart ist", sagte May der "BBC" am Sonntag. Sie werde kein Abkommen einem schlechten weiterhin vorziehen, betonte die britische Premierministerin erneut. Zu den Dingen, die die EU vor einem eventuellen Freihandelsabkommen regeln will, zählen die ausstehenden finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens: Nach Schätzungen der EU-Kommission könnte das Vereinigte Königreich der Union bis zu 60 Milliarden Euro für eingegangene Verpflichtungen aus dem EU-Haushalt schulden.