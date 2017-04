Thomas de Maizière bemühte sich nach der späten Absage des Fußballspiels am 17. November 2015 in Hannover - wenige Tage nach den Terroranschlägen in Paris während des Länderspiels der DFB-Elf gegen Frankreich - gewohnt ermüdend-weitschweifig um Erklärungen. Die Gefährdung sei hoch, die Lage ernst. Die Hintergründe könne er nicht nennen - das diene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...