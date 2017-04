Nachdem ich im Ersten Teil der Serie auf das Marktverhalten und die Eigenschaft von Trendtagen eingegangen bin, stehen nun die Price Action Filter an. Diese Filter werden End of Day angewandt und zeigen an, ob sich der Markt zusammengezogen hat.

Die Price Action Filter

In diesem Teil möchte ich Ihnen drei Price Action Filter vorstellen. Die Drei Filter sind:

1. NR x (Narrow Range)

Die kleinste Spanne zwischen Tages Hoch und Tief der letzten x Tage, vgl. dazu die Bars B, C und E in Abb. 1.

Abb. 1: x Bar Narrow Range

2. IDNR x (Inside Day Narrow Range)

