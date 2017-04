An den Börsen herrscht Anspannung vor Stichwahl in Frankreich. Außerdem machen die Beratungen Fed über die US-Geldpolitik nervös und die Bilanzsaison läuft weiter auf vollen Touren. Anleger sollten das im Blick haben.

Die Rekordjagd an den internationalen Börsen ist Experten zufolge erst einmal vorbei. "Neue Anleger kommen auf dem aktuellen Kursniveau nicht in den Markt", sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Der Optimismus der Anleger geht langsam zurück." Dem Analysten Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets zufolge werden sich Investoren in den kommenden Wochen an die Börsenweisheit "Sell in May and go away" ("Verkaufe im Mai und gehe weg") halten. Erst nach einem Kursrücksetzer könne mit ihrem Wiedereinstieg gerechnet werden.

In der vergangenen Woche hatte die Erleichterung über den Sieg des Europa-Befürworters Emmanuel Macron bei der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen die Börsen weltweit beflügelt. Der Dax gewann 3,5 Prozent und verbuchte damit den größten Wochengewinn des Jahres. Mit 12.486,29 ...

