BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Europaparlament pochen auf die finanziellen Verpflichtungen Londons bei einem Austritt aus der Europäischen Union. "Der Brexit wird nicht billig für Großbritannien. Die EU ist kein Verein, bei dem man zum Monatsende einfach austritt", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament, Ska Keller, am Sonntag. "Die Finanzentscheidungen der Vergangenheit wurden gemeinsam, also auch mit London gefällt, da kann sich Premierministerin Theresa May nicht einfach herauswinden."

Die finanziellen Forderungen an Großbritannien werden auf bis zu 60 Milliarden Euro geschätzt. Am Samstag hatten die 27 verbleibenden EU-Mitglieder mit großer Einmütigkeit Leitlinien für die Verhandlungen beschlossen. Demnach sollen die strittigen Finanzfragen schon zu Beginn der Gespräche über den Austritt Großbritanniens geklärt werden.

"Die Verhandlungen werden nicht einfach sein", betonte Keller. Die schnelle Verabschiedung der Richtlinien für die Gespräche sei ein gutes Zeichen, aber die eigentlichen Herausforderungen stünden noch bevor./tl/DP/he

AXC0027 2017-04-30/14:55