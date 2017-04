Das erste Urteil im Dieselskandal in den USA verzögert sich: Am 26. Juli soll die Strafe gegen einen geständigen VW-Mitarbeiter verkündet werden. Den US-Behörden hatte er nach seiner Verhaftung als Kronzeuge gedient.

Im Dieselskandal soll das erste Urteil in den USA gegen einen VW-Mitarbeiter nun am 26. Juli verkündet werden. Der Termin sei verschoben worden, teilte der Anwalt des geständigen Managers, Gero von Pelchrzim, am Sonntag mit. Eigentlich wollte Richter Sean F. Cox in Detroit sein Urteil an diesem Mittwoch verkünden. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet. Demnach hatte die ...

