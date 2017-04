Pflegefall werden - das ist eine große Angst vieler. Mit der Reform die seit 2017 gilt, sind viele besser gestellt worden. Trotzdem ist Pflege noch immer ein riesiger Aufwand. Ein Leitfaden durch den Pflegedickicht.

Die Mutter sitzt auf dem Sofa und wartet auf den Gast. Kaffee ist gekocht. Ein Wasserglas hingestellt. Und die Wohnung sieht chaotisch aus. Normalerweise würde man so niemals einen Gast begrüßen. Das Gäste-WC wäre mit Sicherheit nochmal geputzt worden. Überall stapeln sich Zeitungen und Zeitschriften. Dazwischen Rechnungen, Rezepte, Briefe.

Es ist weit entfernt von einem Messie-Haushalt, aber wer sich Zeit nimmt und sich genau umschaut, der erkennt: Hier will oder kann jemand seinen Alltag nicht mehr meistern. Und genau darum geht es heute auch. Der Radiowecker unterm Plattenspieler zeigt 15:56 Uhr. In vier Minuten soll die Gutachterin vom Medizinischen Dienst vor der Tür stehen. Sie soll bewerten, ob die Mutter eine Pflegestufe bekommen kann.

Das Komplizierte dabei: Eigentlich ist sie noch ganz fit. Kann sich alleine anziehen - wenn ihr auch der Stil etwas verloren gegangen ist -, kann alleine einkaufen - auch wenn sie sehr viele Dinge im Kühlschrank verschimmeln lässt oder falsche Sachen kauft - und kann sich alleine waschen - obwohl der Einstieg in die hohe Badewanne sie gefährlich ins Wanken bringt. Nichts davon wirkt schwerwiegend. Alles zusammen wird zuhause aber nach und nach zum Problem. Marion Grümpel (Name von der Redaktion geändert) leidet an der neurologischen Erkrankung Multiple Sklerose und hat schon mit gerade 60 Jahren erste Anzeichen von Demenz.

Bis auf Gleichgewichtsstörungen und rechts eine leicht versteifte Hüfte kann sie sich ganz gut bewegen. Allerdings wird sie extrem schnell müde und mit der Konzentration hapert's. Der tägliche Haushalt ist sehr anstrengend, Einkaufen geht gerade noch so. Aber Termine vereinbaren, Rechnungen begleichen und die Krankenkassenabrechnungen (sie ist Beamtin) erledigen - das geht gar nicht mehr.

Ordnung halten und Putzen schafft sie nur an wirklich guten Tagen. Die werden aber seltener. "Erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz" heißt das im Fachjargon. Darauf setzt Marion Grümpels Tochter als sie den Antrag auf Bewilligung einer Pflegestufe bei der Pflegeversicherung stellt. Etwas mehr Geld für die Mutter und die Tochter, Unterstützung durch einen Pflegedienst - darauf hoffen die Grümpels.

Als die Gutachterin schließlich um 16:02 Uhr klingelt, liegen die Nerven bei Mutter und Tochter blank. Bei der Mutter, weil sie sich Sorgen macht, worüber sie so alles sprechen muss. Ihre Tochter hat sie vorgewarnt - es könnte intim und peinlich werden, aber sie müsse ehrlich auf alles antworten, Schwächen zugeben. Bei der Tochter, weil sie Angst hat, dass die Mutter die Situation beschönigt und nicht deutlich wird, wie schwierig es teilweise ist.

Bei Grümpels geht der Besuch gut für die Familie aus. Was sie vor drei Stunden zu Mittag hatte, weiß Marion Grümpel nicht - vielmehr behauptet sie, es sei Brot gewesen statt Nudeln. Und auch sonst wirkt sie etwas verwirrt. Der Gutachterin reicht die Situation aus. Eine Pflegestufe wird es damals nicht, aber der Status "erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz".

Zum damaligen Zeitpunkt entsprach das noch der inoffiziellen Pflegestufe "null". Heute aber lautet die Einstufung Pflegegrad zwei. Für die Familie brachte das viel Erleichterung. Nicht nur finanziell wurde es ein klein wenig einfacher. Gespräche mit einer Pflegeberaterin brachten der Tochter mehr Durchblick und Inge, die nette Dame vom Pflegedienst, übernimmt mittlerweile einmal die Woche das Reinemachen in der Wohnung - und geht auch mal mit Einkaufen, wenn Marion Grümpel einen schlechten Tag hat.

Mit der Einführung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes zum 1. Januar 2017 wurde Marion Grümpel deutlich besser gestellt. Pflegegrad zwei bedeutet mehr Anerkennung ihrer Erkrankung, mehr Geld, mehr Unterstützung. Denn durch das PSG II sollte Pflegebedürftigkeit neu definiert werden. Menschen mit Demenz und Depressionen - also geistigen und psychischen Erkrankungen - sollten nicht mehr als weniger pflegebedürftig gelten als körperlich beeinträchtigte Menschen, wie es zuvor der Fall war. Abgefangen wurden sie zuvor lediglich mit der "Pflegestufe null". Das Ziel der Gesundheitsministeriums: "alle(n) Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung (gewähren), unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind." Das ist gelungen.

Wer gilt als pflegebedürftig und wie wird es geprüft?

In Deutschland gelten rund drei Millionen Menschen als pflegebedürftig. Es dürften schnell mehr werden. Und zwar nicht nur, weil mehr und mehr Menschen pflegebedürftig werden, sondern weil mehr Menschen durch die höhere Relevanz der eingeschränkten Alltagskompetenz zukünftig die Bedingungen für Pflegebedürftigkeit erfüllen dürften.

Doch auch wenn dank der Pflegereform tatsächlich mehr Menschen davon profitieren, ist der Weg in die Pflege weiterhin ein steiniger. Wird ein Pflegegrad bewilligt, ist das für Betroffene und ihre Angehörigen zumeist ein Moment des Aufatmens. Nicht bei allen läuft der Besuch des Gutachters so glatt und erfolgreich, wie Grümpels es erlebt haben. Und selbst, wenn die Pflegekasse zustimmt, bleibt das Dickicht aus Regeln und Möglichkeit so verwoben, dass es schwer ist sich zu Recht zu finden - insbesondere wenn parallel dazu etwa mit dem Schicksal des Elternteils gerungen wird. Daran hat auch das PSG II wenig geändert.

Weiterhin ist es für Pflegende ein enormer Aufwand alleine schon die Pflege richtig zu organisieren. Ohne Hilfe ist das kaum zu bewältigen. Pflegebedürftige und ihre Betreuer müssen sich gut informieren und sich die Hilfe aktiv suchen - sonst ist der Pflege-Dschungel kaum zu durchdringen.

Um für den Pflegebedürftigen und die Pflegeperson die sowieso extrem schwierige und komplizierte Situation so einfach wie möglich zu gestalten, gibt es acht Fragen, die jeder Antragsteller beantworten können muss.

Frage 1: Wer gilt als pflegebedürftig?

Es gibt konkret drei Gründe, die einen Menschen vor dem Gesetz pflegebedürftig machen: Wenn die Person aufgrund von psychischen, kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen nur noch begrenzt oder gar nicht mehr selbstständig leben kann.

Über den Pflegegrad entscheidet, wie stark die Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Bemessen wird dies mithilfe des neuen Begutachtungsverfahrens NBA. Sechs verschiedene Bereiche werden dabei berücksichtigt: eingeschränkte Mobilität, schwächelnde kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Probleme bei Selbstversorgung, der Bewältigung und der Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Probleme bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte.

Im Detail bedeutet das:

Frage 2: Wie funktioniert das neue Prüfverfahren?

Um Leistungen zu erhalten, muss der Pflegebedürftige persönlich zunächst ein schriftlicher Antrag auf Pflegeleistungen bei der eigenen Pflegekasse gestellt werden. Das kann ein formloses Schreiben sein. Der Antragssteller bekommt daraufhin ein Antragsformular zugesandt, das ausgefüllt werden muss.

Wichtig: Die Pflegekasse ist verpflichtet schnellstmöglich einen Termin zu organisieren. Die Kasse muss rückwirkend zahlen, wenn der Eintritt in die Pflegebedürftigkeit nicht (?) länger als einen Monat zur Antragsstellung zurückliegt.

Die Pflegekasse organisiert daraufhin einen Begutachtungstermin nach dem neuen Prüfverfahren NBA. Ein Gutachter setzt sich mit dem potenziell Pflegebedürftigen oder dem benannten Ansprechpartner in Verbindung und vereinbart in der Regel einen Termin zur persönlichen Begutachtung zuhause - oder in Einzelfällen etwa auch im Krankenhaus. Bei gesetzlich Versicherten übernimmt in der Regel ein Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) oder eines ähnlichen Dienstleisters diese Aufgabe. Bei Privatversicherten sind die Gutachter der Medicproof zuständig.

Die Gutachter sind für das Prüfverfahren geschulte Mediziner, die bei ihrem Besuch nach den Punkten des NBA bewerten, wie es um die Selbstständigkeit der betroffenen Person bestellt ist. Sie bewerten mithilfe eines Fragebogens nach einem Punktesystem. Je mehr Punkte der Antragssteller bekommt, desto pflegebedürftiger ist er. Am Ende gibt der Gutachter zusammen mit der Punkteauswertung und einiger Beschreibungen des persönlichen Besuchs eine Empfehlung an die Pflegekasse. Das Gutachten muss auch dem Antragssteller zugeschickt werden. Am Ende entscheidet die Pflegekasse auf Grundlage des Gutachtens, ob der Antrag auf Pflegegrad bewilligt wird und in welcher Höhe.

Bewertung Selbstständigkeit und die entsprechenden Pflegegrade:

Pflegegrad 1

Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit (derzeit nicht vergeben)

Pflegegrad 2

Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit

Pflegegrad 3

Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit

Pflegegrad 4

Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit

Pflegegrad 5

Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung

Pflegegutachten und Schritte nach Einstufung

Frage 3: Wie bereitet man den Gutachter-Besuch richtig vor?

Eine gute und vor allem genaue Vorbereitung des Gutachter-Termins ist dringend notwendig. Der Pflegebedürftige ist sozusagen in der Beweispflicht. Bei seinem kurzen Besuch zuhause muss der Gutachter einen Eindruck davon bekommen, wie viel Pflege notwendig ist, um auch die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Deshalb sollte der Pflegebedürfte gemeinsam mit einer Vertrauensperson - idealerweise der zukünftigen Pflegeperson - den Termin vorbereiten und auch machen.

Zunächst sollten alle Unterlagen, die dem Gutachter die gesundheitliche Situation erläutern, sammeln und beim Hausbesuch unaufgefordert vorlegen. Alles, was die prekäre Situation zeigt, sollte dabei sein: Befunde aller Haus- und Fachärzte, der Schwerbehindertenausweis und weitere Dokumente, die die Gesundheit betreffen, wie beispielsweise der Medikamentenplan, die Psycho- oder Physiotherapiebescheinigungen oder der Brillenpass bei erheblicher Sehschwäche. ...

