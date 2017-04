Eigene Profile für Hunde und ihre Vorlieben - was wie eine absurde Idee klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Vier Millionen Hunde landen in den USA jährlich im Tierheim. Eine neue Internet-Vermittlung will das ändern.

Wer im Tierheim nach einem neuen Hund sucht, der achtet meist zuerst auf das Aussehen oder die Rasse. Doch genau das ist der falsche Ansatz, glauben die Betreiberinnen einer neuen Online-Tiervermittlung. Sie haben deshalb die Webseite "How I Met My Dog" gestartet: Die berücksichtigt nun auch Faktoren wie Persönlichkeit, Lebensweise und Verhalten der Tiere - ganz wie das Online-Dating für Zweibeiner.

Anders als bei bereits bestehenden Tiervermittlungen im Netz setzt die neue Seite auf einen ausgefeilten, wissenschaftlichen Fragebogen, um die jeweils beste Übereinstimmung zu ermitteln. So soll für jeden Halter genau der Hund gefunden werden, der den Erwartungen möglichst exakt entspricht, wie Gründerin Jodi Andersen erklärt. Die Hundetrainerin und Autorin startete das neue Angebot zusammen mit zwei weiteren Frauen, MaryAnn Zeman und Sharon Mosse.

Die Vermittlung werde dringend gebraucht, da jährlich etwa vier Millionen Hunde in den USA im Tierheim landeten, erklärten die Unternehmerinnen. Darunter seien viele von Heimen vermittelte Tiere, die zurückgebracht würden, weil die Halter nicht mit ihnen klargekommen seien. Zu viele Hunde müssten getötet werden, weil sich keine Herrchen und Frauchen mehr für sie fänden.

"Unser jetziges System ist kaputt und muss repariert werden", sagte Andersen. Eine der Ursachen sei, dass viele Menschen die Wahl eines ...

