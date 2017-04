Köln (ots) - NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat sich in der Diskussion um Luftschadstoffe gegen Fahrverbote von Dieselfahrzeugen ausgesprochen. "Es kann nicht sein, dass Pendler und Handwerker für die Versäumnisse der Autoindustrie bestraft werden. Ich will keine Fahrverbote für Dieselfahrzeuge", sagte Kraft dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und dem "Express" (Montag-Ausgabe). "Mich ärgert massiv, dass die Autoindustrie nicht eingehalten hat, was sie versprochen hat", so Kraft. Sie fügte hinzu: "Als Land müssen wir dort ansetzen, wo wir etwas tun können. Etwa bei den Bussen. Denn gerade sie sind viel auf den hochbelasteten Straßen unterwegs. Deshalb werden wir die Umstellung auf Busse mit Elektroantrieb fördern."



