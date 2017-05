Euribor-MarktZins Cap-Anleihe mit 0,65% bis 3,00% Zinsen

Bei den von der HSH Nordbank in regelmäßigen Abständen angebotenen MarktZins Cap-Anleihen handelt es sich um Schuldverschreibungen, mit denen Anleger innerhalb eines vordefinierten Korridors regelmäßige Zinserträge erwirtschaften können. Während die im Vormonat emittierte Anleihe Zinserträge von 0,75 bis 1,75 Prozent in Aussicht stellte, ermöglicht die neue Horizon®MarktZins Cap 06/2017 Anleihe in den nächsten 2 Jahren Jahresrenditen im Bereich von 0,65 bis maximal 3 Prozent.

Da die Kurse von Anleihen mit langer Laufzeit im Falle eines generellen Zinsanstieges im Euroraum unter Druck geraten werden, müssen Anleger bei einem vorzeitigen Verkauf solcher Anleihen mit Kapitalverlusten rechnen. Anleihen mit kurzer Laufzeit und/oder variablen Zinskupons, wie die MarktZins Cap-Anleihe, sind hingegen geeignet, um auch bei einem Zinsanstieg mit geringem Kapitalverlustrisiko von steigenden Zinsen profitieren zu können.

0,65% bis 3,00% Zinsen

Die Höhe der im Halbjahresabstand angesetzten Zinszahlungen der Anleihe hängt von der Wertentwicklung des 6-Monats Euribor ab. Der 6-Monats Euribor ist jener Zinssatz, den sich europäische Banken mit bester Kreditwürdigkeit für Anlagen mit sechs Monaten Laufzeit untereinander verrechnen. Da sich der Zinssatz mit -0,249 Prozent nach wie vor im negativen Bereich befindet, würde eine direkte Veranlagung zum aktuellen 6-Monats Euribor-Zinssatz Kapitalverluste verursachen. Da die Anleihe mit einer unteren Zinsgrenze von plus 0,65 Prozent pro Jahr ausgestattet ist, erhalten Anleger im Halbjahresintervall, erstmals am 26.11.17, einen Zinsertrag von 0,65 Prozent oder in Höhe des tatsächlichen 6-Monats Euribor-Standes ausbezahlt - sofern dieser an einem der Feststellungstage (2 Geschäftstage vor der nachfolgenden Zinsperiode) oberhalb der Zinsuntergrenze von 0,65 Prozent ermittelt wird.

Auf der anderen Seite wird die Zinsobergrenze bei 3,00 Prozent pro Jahr dafür sorgen, dass Anleger auch dann nur einen Zinskupon in Höhe von 3,00 Prozent erhalten werden, wenn der 6-Monats Euribor an einem der Feststellungstage oberhalb von 3,00 Prozent errechnet wird. Am Ende der Laufzeit wird die Anleihe mit 100 Prozent ihres Ausgabepreises zurückbezahlt.

Die HSH-Nordic Horizon®MarktZins Cap 6/2017 Anleihe, ISIN: DE000HSH6KA8, fällig am 26.11.19, kann noch bis 22.5.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese MarktZins Cap-Anleihe ermöglicht in den nächsten 2 Jahren eine Renditechance von mindestens 0,65 Prozent, wenn der 6-Monats Euribor-Zinssatz nicht auf 0,65 Prozent ansteigt. Zwischen 0,65 und 3,00 Prozent wird die Anleihe gemäß dem tatsächlichen Zinssatz variabel verzinst.

Quelle: zertifikatereport.de